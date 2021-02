La defensa d'Houli diu que estava «manipulat» per la cèl·lula de Ripoll i que no va fabricar explosius

D'altra banda, l'advocada ha argumentat que les proves recollides al xalet d'Alcanar no són vàlides perquè creu que no es va respectar la cadena de custòdia.La lletrada ha afirmat que el fet que els Mossos entressin en aquest espai privat sense ordre judicial d'entrada i registre vulnera la inviolabilitat del domicili. També ha dit que els cossos policials no van estar coordinats. En aquest sentit, ha insistit en l'absència de proves d'ADN que confirmin si l'imam de Ripoll va morir o no a la casa d'Alcanar.«Mai ha tingut capacitat d'organitzar ni decidir», ha expressat la defensa de Houli. Ha exposat que és una persona que rep instruccions i que deixa la seva documentació perquè li demanen i hi accedeix. Si bé ha reconegut que «se'l pot considerar col·laborador», l'advocada ha afirmat que no se'l pot considerar membre de la cèl·lula terrorista.«Es va deixar arrossegar, però ell mai ho hauria fet», ha afegit. «No parla àrab, parla berber, no entenia l'imam i tampoc estava present en les converses de l'imam amb els tres grans del grup», ha argumentat l'advocada.