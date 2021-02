L'Incasòl lloga una finca al Pla de Santa Maria per fer-hi un parc fotovoltaic

Actualitzada 16/02/2021 a les 14:17

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha obert la convocatòria per llogar 170 hectàrees de sòl no urbanitzable d'una finca del Pla de Santa Maria (Alt Camp) per destinar-les a la instal·lació d'un parc fotovoltaic. Aquesta és la primera actuació de l'ens per comercialitzar terrenys pròxims a sectors industrials per tal d'associar el balanç de generació fotovoltaica amb el consum de les activitats econòmiques que s'hi desenvolupin. La voluntat és impulsar la gestió energètica integrada amb les empreses que s'implantin en aquests sectors. L'Incasòl destaca que el parc està vinculat al Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica de l'Alt Camp i que el parc sigui «respectuós amb el territori».