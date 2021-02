L'Ajuntament de Cambrils renova el paviment esportiu de la pista d'atletisme

S'està treballant en les millores del Palau Municipal d'Esports i el condicionament d'una pista de bàsquet a la zona esportiva

Actualitzada 16/02/2021 a les 15:01

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils ha finalitzat la renovació del paviment esportiu, la pintura i la senyalització de la pista d'atletisme, amb una inversió de 140.000 euros, i ja està disponible per atletes del municipi i la resta d'entitats que en fa ús.

Les obres han consistit en polir tota la superfície exterior, sanejar la base afectada dels diferents espais esportius, i reposició de 4.967m2 de paviment sintètic (retoping). L'últim pas ha estat la pintura i senyalització de tots els espais esportius. Amb aquesta actuació els 8 carrers han quedat completament nous i s'han refet els passadissos de salts i llançaments.

D'altra banda, l'Ajuntament està treballant en millores i condicionament de diferents instal·lacions esportives del municipi, tasques de pintura i manteniment al Palau Municipal d'Esports i també condicionament d'una pista de bàsquet a la zona esportiva del camp de futbol.

Altrament, l'Ajuntament està treballant en un nou conjunt d'actuacions i millores en les instal·lacions esportives municipals durant aquest 2021, ja que en el darrer Ple Municipal es van aprovar diferents expedients de modificació de crèdit provinent de romanent de tresoreria que permetran al Departament d'Esports millorar altres espais esportius amb una inversió de 347.000 euros.

Millores al Palau Municipal d'Esports

Les principals actuacions se centren en millores al Palau Municipal d'Esports, on es preveu la substitució dels paviments esportius dels dos pavellons, un nou marcador electrònic, millores en les cistelles i impermeabilització del pavelló 1, l'enllumenat tipus led als diferents espais esportius i altres millores a la piscina coberta, així com la implementació d'una APP per relacionar-se amb les entitats esportives del municipi, agilitzant la comunicació i facilitant tràmits amb l'administració.

La regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha afirmat que totes aquestes actuacions es dirigeixen a la ciutadania, persones usuàries i abonades de les instal·lacions esportives, així com el conjunt d'entitats i clubs esportius que en fan ús. La regidora ha explicat que les millores permetran disposar d'espais esportius de més qualitat, millorar la pràctica esportiva i potenciar el municipi com a destinació de turisme esportiu de referència, acollint i organitzant diferents estatges, tornejos i lloguers d'instal·lacions.