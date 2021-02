Detenen un individu a Torredembarra per un robatori amb força

El jove forma part d'un grup que causa problemes en un habitatge del carrer de les Mimoses

Un dispositiu conjunt entre la Policia Local de Torredembarra i els Mossos d'Esquadra va finalitzar ahir al vespre amb la detenció d'un individu en un habitatge del carrer de les Mimoses com a presumpte autor d'un robatori amb força. Al voltant de les vuit del vespre, els agents van identificar diverses persones i amics que viuen amb la persona detinguda, la qual hauria entrat a robar diumenge en una casa del carrer de San Clemente.

Ja fa temps que l'Ajuntament de Torredembarra té detectada la problemàtica generada per uns joves que viuen en un habitatge del carrer de les Mimoses. Alguns d'ells han estat detinguts en altres ocasions per casos similars de robatoris en aquesta zona i en d'altres barris com el de Clarà. Per aquest motiu hi ha obertes diferents diligències penals i també s'han iniciat expedients sancionadors per incompliment de les mesures de seguretat sanitària per la covid-19.

Segons explica l'Ajuntament, estan treballant per solucionar aquesta problemàtica tant des del vessant policial com des del judicial i social.