Altafulla aposta pels noms de dona

L'Ajuntament ha posat en marxa una enquesta per triar quatre noms de dona pels carrers de la vila

Actualitzada 15/02/2021 a les 20:17

A la vila d'Altafulla només hi ha un topònim amb nom de dona: el carrer i la plaça de Santa Marta. Amb la doble voluntat de pal·liar aquesta mancança i de donar visibilitat a les altafullenques, les regidories de Polítiques de Gènere i Via Pública de l'Ajuntament d'Altafulla han posat en marxa una enquesta per decidir quatre noms de dona que donaran nom a dos carrers i dos passatges del poble.

Així ho explica Inma Morales, regidora de Via Pública, qui detalla que, en la tria de les candidates, es va valorar també que se'ls pogués fer aquest homenatge en vida.

A partir d'una selecció basada en un treball de recerca fet per Carla Martínez Luengo sobre aquesta temàtica, s'han proposat deu noms de dones rellevants d'Altafulla i de la cultura catalana. Així, hi trobem per exemple Paquita Sendra, que regenta una botiga de queviures al carrer Martí d'Ardenya des de 1951; Pepita Farreras, bibliotecària d'Altafulla des de 1985 fins al 2005 i membre de la Coral Nous rebrots i del Centre d'estudis d'Altafulla; Antonia Coscojuela, Fundadora de l'Escola Municipal de Música d'Altafulla; Marta Ribas, que va ser directora de l'Escola d'Adults d'Altafulla i també va publicar investigacions sobre l'origen del nom d'Altafulla; Amparo Araque, primera dona regidora de l'Ajuntament d'Altafulla de 1979 a 1983 i responsable de les regidories de Depositaria i Beneficència; i Maria Alonso, primera metgessa d'Altafulla.

La selecció també s'ha fixat en dues dones que, d'una manera indirecta, també van tenir relació amb Altafulla. Són Maria Baldó, destacada militant feminista, mestra, folklorista, política liberal i dirigent d'ERC, vicepresidenta del Comitè Executiu de la Unió de Dones de Catalunya que va passar llargues temporades a Altafulla on la família hi tenia una residència; i Maria Porter, bibliògrafa i llibretera, va ser directora del Servei del Patrimoni bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya. Filla adoptiva d'Altafulla des de 2011, ha publicat diversos treballs sobre la història de la vila i de la comarca. Finalment, completen la selecció dues dones catalanes de referència al país: Montserrat Roig, escriptora i periodista catalana, gran defensora dels drets de les dones, i de qui enguany es commemoren 30 anys de la seva mort; i Neus Català, Membre del PSUC i última supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrück.

Els altafullencs poden participar a l'enquesta emetent el seu vot fins al 26 de febrer, i els quatre noms que hagin rebut més vots seran els escollits. Només podran votar les persones empadronades al municipi, i ho hauran de fer a través d'un enllaç que ja està habilitat a la pàgina web de l'Ajuntament (www.altafulla.cat). Del total de quatre carrers i passatges que rebran aquests noms, dos estan al poble i dos al barri marítim, i fins ara no tenien nom perquè no s'hi havia urbanitzat.