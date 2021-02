S'ensorra part d'una teulada d'una casa al centre d'Alcover

L'edifici i el carrer han quedat precintats

Actualitzada 15/02/2021 a les 08:09

Una dotació de Bombers de la Generalitat va actuar diumenge al vespre per un ensorrament d'una teulada a Alcover. Els fets van passar a les 22.02 hores al número 1 del carrer Sant Jaume.En arribar allí, els Bombers van veure com part de la teulada de la casa s'havia ensorrat i dues persones s'havien autoevacuat. Cap persona va resultar ferida.El cos va procedir a la revisió de l'habitatge i es va apuntalar part de la casa. També va acudir l'arquitecte municipal, el qual va decidir precintar l'habitatge i el carrer per prevenció.