Jordan: «Seguim apostant per un govern d'esquerres, plural i transversal»

Els Comuns aguanten un diputat a Tarragona en un 14-F de «polarització i abstenció alta», però lamenten que «Vox n'ha aconseguit el segon»

Actualitzada 15/02/2021 a les 02:13

Teixir ponts

En Comú Podem revalida a Tarragona el diputat que havia obtingut al 2017 i Jordi Jordan rellevarà Yolanda López al Parlament. En un 14-F marcat per «una forta polarització i per l'abstenció alta, dos factors que tradicionalment fan que no obtinguem bons resultats», la formació es felicitava ahir, des de la seva seu al barri de Torreforta, perquè «ens hem consolidat tant a Catalunya com a la demarcació».El candidat, que va seguir l'escrutini acompanyat tan sols per l'històric del partit Josep Sementé i pels artífexs de la seva campanya, es mostrava ahir «satisfet», tot i que admetia que «ens hauria agradat obtenir un segon escó a Tarragona», i expressava que «al final, la baixa participació que hi ha hagut i també la força amb què Vox ha entrat han acabat fent que siguin ells els qui l'aconsegueixin». L'auge de Vox és, precisament, «la mala notícia» d'aquests comicis per a Jordan, que culpa de l'entrada de la força d'extrema dreta al «seguidisme de PP i Cs» i avisa que «cal lluitar contra partits així» perquè «la radicalització no és positiva».«La irrupció de Vox al Parlament és negativa per a la convivència i la democràcia al nostre país» i «evidentment des dels Comuns la combatrem i lluitarem perquè sabem que no aporta res de positiu a la societat», concloïa el líder dels Comuns, que insistia que «a la ultradreta se l'ha d'apartar de qualsevol lloc al futur Parlament de Catalunya per no donar-los més protagonisme, faci el que faci».A partir d'avui, «en quant a les aliances, continuem dient que el que cal és teixir ponts entre totes les parts progressistes a nivell de Catalunya» afegia el cap de llista dels Comuns, que expressava que, «la nostra opció continua sent un govern d'esquerres, plural i transversal» perquè «entenem que un govern així representaria la pluralitat del país tal com avui s'ha vist en els resultats electorals».Preguntat sobre si considera que un pacte en aquests termes resultaria realment viable, tenint en compte el compromís pres pels independentistes sobre no alinear-se amb el PSC, el candidat d'ECP assegurava que «per a nosaltres ho és i crec que s'ha de tirar endavant; a partir d'aquí, seran els altres actors els que també han de decidir què volen fer».Jordan afegia, igualment, que «el pacte és aritmèticament possible» i insistia que «també és el millor per al país», tot i que «si es torna a tirar endavant un govern de Junts i ERC amb el suport dels independentistes, no podrà ser». «També Pedro Sánchez deia al seu moment que mai voldria un acord amb En Comú Podem a nivell de l'Estat però va acabar pactant», afegia, i destacava que des de la formació «treballarem per intentar fer de pont entre el PSC i ERC a partir d'aquest mateix dilluns».Amb prop de 13.600 vots a Tarragona, que són pràcticament 10.000 menys que els recollits 2017, el tortosí Jordan recordava que «jo era un candidat no molt conegut a la zona del Camp» i per això subratllava que mantenir el diputat «és positiu». En aquesta línia, destacava que «hem millorat els resultats a les Terres de l'Ebre». «No hem aconseguit els resultats que ens havíem marcat, però consolidar els resultats a Catalunya i a la demarcació en les circumstàncies en què ha tingut lloc la jornada electoral, entenem que és positiu i ho volem remarcar», subratllava ahir el nou diputat.