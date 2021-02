Inma Rodríguez atribueix els mals resultats a «l'altíssima abstenció»

El PP es queda sense representació tarragonina al Parlament

Actualitzada 15/02/2021 a les 00:20

Patacada la que va protagonitzar el Partit Popular en els comicis. No va ser la més severa de totes, però, pel que fa a Tarragona, va passar de comptar amb una representació al Parlament de Catalunya a deixar de tenir-ne. En cap moment, al llarg de l'escrutini, van treure el cap els populars, els quals saben que han de continuar treballant per revertir la situació en pròximes cites electorals.La cap de llista del PP a Tarragona, Inma Rodríguez va «felicitar el PSC, guanyador de les eleccions a Catalunya i a tots els grups que han millorat i obtingut representació en el Parlament». Va continuar agraint el suport que ha tingut dels seus, tot i els mals resultats. En aquest sentit, Rodríguez va afegir que «especialment, vull mostrar la meva gratitud personal a tots els apoderats, al meu equip de campanya, companys de la candidatura i a tots els que han donat suport al nostre projecte».«No hem trobat en les urnes el suport que esperàvem per un conjunt de circumstàncies que analitzarem, però que, sense dubte, tenen a veure amb l'altíssima abstenció i les especials circumstàncies que han envoltat a aquestes eleccions», va lamentar la candidata.«Malgrat no haver aconseguit el resultat esperat, em sento molt orgullosa del nostre projecte, cada vegada més necessari, en una Catalunya que encara un preocupant estat de crispació», va argumentar Inma Rodríguez, la qual va afixar que «demà al matí continuarem treballant per donar veu a les nostres idees».