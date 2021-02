Garriga perfila Vox com a «líder de l'oposició al separatisme i a l'esquerra»

Reconeix que han «guanyat una batalla» però que «queda molt camí per recórrer» fins a la victòria perquè «d'aquí a un temps liderarem el Govern»

«Modestos però digníssims»

El candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, va donar ahir les gràcies als més de 200.000 catalans que han donat suport a la formació aquest 14-F i que els han convertit en «els líders de l'oposició: de l'oposició a l'esquerra i al separatisme». Garriga va expressar que Vox ha «guanyat una batalla» però que «no és una victòria» completa perquè segurament, segons va apuntar, «el separatisme governarà».Durant el seu discurs des de l'Hotel Avenida Palace de Barcelona Garriga va prometre no deixar-se endur per l'eufòria i no decebre les persones que han confiat en ells i va reconèixer que «queda molt camí per recórrer». Tot i això va destacar el fet d'haver aconseguit entrar amb força al Parlament de Catalunya. «Ens han dit durant mesos que no passaríem i hem passat i d'aquí a un temps liderarem el Govern», va precisar.«No ens deixem emportar per l'eufòria», però «ara teniu una veritable oposició que us donarà veu i que podeu estar convençuts que defensarà la vostra llibertat, que defensarà Espanya i que defensarà els drets i les llibertats de tots els catalans a Catalunya com mai abans s'havia fet», va precisar Garriga adreçant-se als seus votants. El líder de Vox també va insistir ahir a la nit que «gràcies a més de 200.000 catalans que han confiat en Vox, ara tots els catalans es troben ja representants en el Parlament de Catalunya».Per la seva banda, el president de Vox, Santiago Abascal, va celebrar ahir els 11 «modestos però digníssims» escons aconseguits en unes circumstàncies «complicades». Tot i que entén que la formació ha assolit el que considera «una gesta històrica» i que han quedat per davant de «molts que ens tiraven pedres», entén que tenen «poc a celebrar i molt que treballar».Abascal va assegurar des de l'Hotel Avenida Palace de Barcelona que els resultats electorals registrats a Catalunya són «dolents per a Espanya» i, per tant, «són uns mals resultats per a Vox» perquè «els partits que han atacat l'ordre constitucional han obtingut les tres primeres posicions», va lamentar el president del partit. «El PSC, ERC i Junts», va concretar, i va dir que «uns van ser els que van portar aquell Estatut inconstitucional que era el cop tou previ al cop d'Estat definitiu perpetrat pel separatisme». «Tot i la vostra alegria, tot i que aplaudiu gairebé per la lluita que haureu de fer d'ara endavant, tenim poc per celebrar i molt per treballar», va subratllar ahir Abascal.Tot i reconèixer que Vox no ha guanyat, Abascal considera que amb els 11 escons s'inicia una «esperança» a Catalunya per a molts «de la mà d'Ignacio Garriga», «fins i tot alguns que no ens han votat però que ja ens estan mirant i que estan esperant que encertem», va explicar. «És un petit èxit que hem d'entomar amb amplitud de mires i sense eufòries», va concloure ahir en el balanç dels resultats electorals del 14-F. Vox irromp amb força al Parlament. La candidatura d'ultradreta liderada per Ignacio Garriga ha aconseguit un total d'11 escons en la primera vegada que es presenta a uns comicis a la cambra catalana.