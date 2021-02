Els 18 diputats que representaran Tarragona en el Parlament

El PP perd el seu únic diputat mentre que Vox irromp amb 2

15/02/2021 a les 00:57

Llicenciada en Periodisme, ha estat diputada al Parlament de Catalunya en la dotzena legislatura i és vicesecretària general de dones d'ERC. Va ser Cap de Gabinet de la Delegació del Govern de la Generalitat. Vallenca (1980), està vinculada a la Colla Joves Xiquets de Valls.És enginyer industrial. Nascut a La Ràpita al 1969, ha estat regidor i alcalde del municipi, i ha sigut diputat al Parlament de Catalunya en la desena i en l'onzena legislatura, així com secretari d'Hisenda del Govern. Va fundar l'Associació Catalana de Professionals i està a la Fundació Irla.Va néixer al 1972 a Mont-roig i és la presidenta regional d'ERC al Camp. És professora de programes de formació per als joves a Cambrils, i regidora de l'Ajuntament de Mont-roig. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, és sòcia d'ACNUR, Plataforma per la Llengua, Òmnium o l'ANC.Tarragoní (1974) i llicenciat en Dret, és advocat especialitzat en dret laboral i administratiu. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya durant l'onzena i la dotzena legislatura, i regidor de l'Ajuntament de Tarragona amb el PSC. Membre de SOS-Racisme i d'Intermon Oxfam.Secretaria de Ciutadania i consellera nacional de la Federació d'ERC al Baix Ebre, Viña és també regidora a l'Ajuntament de Tortosa. És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, i assessora econòmica. Militant d'ERC des del 1990, és tortosina i té 53 anys.Llicenciada en Dret, és la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Valls. A les darreres municipals, va ser la candidata socialista a l'alcaldia de l'Ajuntament vallenc. Membre de la comissió executiva de la Federació del PSC del Camp de Tarragona i diputada al Parlament en la darrera legislatura.Llicenciat en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, ha estat candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Tarragona en dues ocasions, diputat també a la Diputació de Tarragona per Ciutadans, treballa en un bufet d'advocats i és professor de Dret d'estrangeria a la Universitat Rovira i Virgili.Nascut l'any 1963, és l'actual alcalde de Batea, municipi de la Terra Alta. Va ser diputat al Parlament de Catalunya durant dues legislatures. És membre d'Unió de Pagesos i també ha estat membre del Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya.Nascuda l'any 1958, és l'alcaldessa de Cunit, municipi de la comarca del Baix Penedès, després de guanyar les eleccions i convertir-se així en la primera força de les últimes eleccions municipals. Ja va ser regidora del Partit Socialista entre l'any 1991 i l'any 2007.Nascut a Valls el 1979. Ha estudiat Administració i Direcció d'Empreses a ESADE. Va esdevenir regidor a Valls als 24 anys, on va ser alcalde del 2008 al 2019. El 2012 va esdevenir diputat al Parlament. Des del 2019, és president del grup parlamentari de Junts per Catalunya.Nascuda a Jesús el 1983. Llicenciada i doctora en Filologia Catalana, especialista en etnopoètica i folklore narratiu. Professora associada de la URV en ensenyaments de mestre d'educació infantil i primària. Des del 2015 és portaveu de govern de l'EMD de Jesús i diputada al Parlament des del 2018.Nascut a Montblanc el 1961. Des del 2018, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya. Va ser president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i membre dels consells d'administració de les empreses municipals de Tarragona EMDE i EMATSA.Nascuda a Marçà el 1964, és psicopedagoga. Des del 2018, diputada al Parlament. Ha presidit la Comissió d'Economia i ha estat portaveu de la Comissió d'Empresa i Coneixement, on va participar en la comissió d'estudi de la Petroquímica. Regidora de Promoció de Ciutat a l'Ajuntament de Reus.La número 1 de Vox per Tarragona és diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Va cursar també el postgrau de Procediment de Dret Laboral. Administració i Direcció de Recursos Humans. És la presidenta de Vox a la demarcació de Tarragona.Amb 46 anys, va exercir d'advocat entre el 1998 i el 2010, quan va entrar, per oposicions, al Cos Nacional Superior de Lletrats de l'Administració de Justícia. Actualment treballa destinat en un dels jutjats de la ciutat de Tarragona. Macián de Greef està casat i té dos fills.Nascuda a Tarragona el 1982. Llicenciada en Ciències Ambientals per la UdG, màster en Estudis Territorials i de la Població per la UAB. Professora de secundària, ha impartit classes en una unitat d'escolarització compartida. El 2015 va esdevenir regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona.Nascut a La Línea de la Concepción al 1952 i militar de formació, quan va deixar el servei actiu es va dedicar a la consultoria i ha estat gerent de dues empreses. Membre de Ciutadans des de la fundació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat orgànica i forma part del Consell General des del 2007.És pofessor d'història. És fundador i coordinador de Movem Terres de l'Ebre. Ha estat set anys president d'una entitat cultural en defensa del patrimoni històric i li agrada, especialment, perdre's entre muralles i castells d'arreu del territori. Actualment és cap de l'oposició a Tortosa.