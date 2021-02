El Montmell, el municipi on la participació baixa 40 punts menys respecte al 2017

Capitals de comarca: Reus encapçala el descens

Fins a 157 municipis van registrar un descens de participació de més de 30 punts. El segon municipi amb una diferència de participació més gran va ser Santa Margarida de Montbui (Anoia), amb un descens de 38,53 punts. Badia del Vallès (Vallès Occidental) i el Pont de Vilomara (Bages) va patir un descens de 37,9 punts, mentre Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) i la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) també van patir una caiguda de 37 punts respecte el 2017.Per contra, a banda del creixement de Tiurana, els municipis on la participació va ser més semblant a la del 2017 van ser Sant Pere Sallavinera (Anoia), on només va caure 0,93 punts; Cava (Alt Urgell), amb un lleuger descens d'1,5 punts, i el Lloar (Priorat), on la participació va caure 3,39 punts.Pel que fa a les capitals de comarca, Reus encapçala la llista de municipis amb un descens més gran de participació. Va caure 34,03 punts respecte al 2017, passant d'una participació de més del 80% al 46,7% d'aquest diumenge. La segueix el Vendrell (-33,35), Mataró (-32,68), Amposta (-32,42), Ripoll (-32), Terrassa (-31,4) i Valls (-30,72).Per contra, la capital de comarca amb un descens menor de participació és Falset, on va caure 16,03 punts, passant del 85% del 2017 al 69,69% del 14-F. La segueix Banyoles (-22,33), Gandesa (-22,68), Sort (-23,09), Tremp (-23,19) i el Pont de Suert (-23,54).