Detenen un home a Vila-seca per dos robatoris amb força

Actualitzada 15/02/2021 a les 19:21

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir dijous passat un home de 20 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vila-seca, com a presumpte autor de dos robatoris amb força a domicili.La detenció es va fer durant l'entrada judicial al pis que actualment ocupa l'home investigat. Els mossos van tenir coneixement de la seva activitat delictiva arran d'altres investigacions practicades a la zona per il·lícits contra el patrimoni. Així, es va comprovar que el sospitós era el presumpte autor de, com a mínim, dos robatoris amb força.Els robatoris s'havien produït a finals del mes de gener en un mateix bloc de pisos de la Pineda. Concretament, en dos apartaments situats just al costat del pis on vivia el detingut des de feia unes setmanes.A més, els mossos van poder-lo relacionar amb els fets gràcies a altres gestions d'investigació. Amb aquesta informació, van fer l'entrada al pis del detingut i van poder recuperar bona part dels objectes sostrets als dos robatoris. Tanmateix, van intervenir diversos objectes que podrien procedir d'altres fets.En el moment de la detenció, a l'home li constava també una ordre de recerca, detenció i presentació davant del Jutjat d'Instrucció número 2 de Reus per un delicte contra la seguretat del trànsit.El detingut, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar divendres a disposició judicial i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.