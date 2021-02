Creix lleument el nombre d'ingressats i els pacients a les UCI de la demarcació de Tarragona

Salut no ha reportat cap nova defunció en l'últim informe i el risc de rebrot segueix baixant

Actualitzada 15/02/2021 a les 10:29

Situació a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 0,81 mentre que el risc de rebrot baixa a 283, 17 punts menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també es redueix i passa de 384,13 a 361,94. S'han declarat 669 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 496.880. El 4,56% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 38 noves morts i el total és de 20.214. Hi ha 2.359 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 69 més, i 632 a l'UCI, 6 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 240.650 (+412) i 168.015 amb la segona (+344).

La demarcació de Tarragona no ha sumat cap nova defunció, segons l'últim informe del Departament de Salut. Al Camp de Tarragona la xifra acumulada des de l'inici de la pandèmia es troba en 1.004, mentre que a les Terres de l'Ebre se situa en 163.La pressió hospitalària a les dues regions sanitàries ha augmentat lleument. La xifra de pacients als hospitals tarragonins ha pujat de 158 a 163, cinc més respecte l'últim balanç. A l'Ebre ha pujat a 63 pacients, dos més respecte ahir. Respecte a l'UCI, al Camp de Tarragona hi ha 50 pacients, tres més que la jornada anterior, i a l'Ebre es manté en 23.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 34.566, que representen 34 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 1 cas nou i ja acumulen 9.617.El risc de rebrot continua la seva tendència a la baixa. Al Camp de Tarragona es troba en 175 i a les Terres de l'Ebre està en 144.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 19.900 persones, mentre que 13.084 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 5.986 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.080 la segona.