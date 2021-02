Alonso: «Hem de lamentar la poca participació, una de les més baixes de la història»

Deia que «no hem sabut mobilitzar, potser per la campanya atípica»

Actualitzada 15/02/2021 a les 01:43

El cap de llista de Ciutadans per la demarcació de Tarragona, Matías Alonso, va responsabilitzar la baixa participació de les eleccions d'ahir al Parlament de Catalunya del mal resultat de la seva formació, tant a nivell autonòmic com a nivell provincial. «Hem de lamentar la poca participació, una de les més baixes de la història, si no la que més» i va reconèixer que «no hem sabut mobilitzar l'electorat, això és una realitat, i potser ha estat fruit d'aquesta campanya tan atípica que hem tingut».L'esperada caiguda de Ciutadans es va confirmar ahir. Va passar de ser la força més votada l'any 2017, quan va aconseguir 36 escons al Parlament de Catalunya, a situar-se ahir en el setè lloc, només per davant del Partit Popular. A Tarragona, on la formació taronja va ser la més votada també fa quatre anys, empatant a diputats amb ERC, va aconseguir ahir un únic escó, de la mateixa manera que la CUP i els Comuns. No obstant això, Alonso va ser poc crític en les declaracions amb el seu partit i va acusar el nefast resultat a la poca participació i a una campanya ben diferent a causa de la pandèmia de la covid-19.El cap de llista dels taronges a la demarcació va defensar, però, que «nosaltres seguirem treballant com ho hem fet sempre al Parlament de Catalunya, defensant els valors de la llibertat, de la justícia, de la igualtat i del pluralisme polític, és a dir, aquells valors que propugna la nostra constitució». I va afegir que «això ho farem des de la moderació però amb fermesa, i ho farem treballant pel conjunt dels ciutadans de Catalunya, però especialment pels que ens han votat i també pels que s'han quedat a casa».Alonso va voler agrair també el paper dels qui «heu mantingut la confiança en Ciutadans i dir-vos que no us defraudarem». Alonso va donar les gràcies també «a tots aquells que han participat en l'organització d'aquestes eleccions» i va felicitar el Partit Socialista de Catalunya «per la seva victòria». Una victòria que en el seu dia va ser la de Ciutadans, que va tenyir de taronja Catalunya, i que enguany, a nivell de vots, ha estat del PSC. Tenint en compte la baixa participació, els socialistes han aconseguit en aquestes eleccions el 23,02% dels vots, essent la força més votada, després d'haver estat la quarta en les de 2017. En canvi Ciutadans, amb un resultat semblant el 2017 al d'enguany del PSC, ja que van aconseguir el 25,35% dels vots i 36 diputats, han patit una davallada descomunal de suport, aconseguint ahir un trist 5,57% dels vots i, amb aquests, només sis diputats al Parlament.A Tarragona, Ciutadans va ser la força més votada el 2017, amb un 27,35% dels vots, una confiança que els tarragonins, de la mateixa manera que els ciutadans de la resta de Catalunya, no han repetit enguany. Només un 5,23% de les paperetes dipositades en les meses electorals de la demarcació eren taronges. Un resultat força esperat i del qual en donaven molts indicis les fugides d'importants membres de la formació a Tarragona, encara que Alonso culpés únicament la covid-19. El portaveu a l'Ajuntament, Rubén Viñuales, va deixar el partit per anar-se'n amb els socialistes, de la mateixa manera que Lorena Roldán ho va fer per unir-se als populars. I per últim, en plena campanya electoral, Sónia Orts i José Luís Calderón, regidors del consistori tarragoní, es donaven de baixa de Ciutadans per unir-se al grup dels no adscrits al número 1 de la plaça de la Font.