Tranquil•litat durant el matí de la jornada electoral als pobles petits

En els municipis amb un sol col·legi, com la Riera de Gaià, les meses s'han constituït amb normalitat i sense aglomeracions

Actualitzada 14/02/2021 a les 14:21

Tranquil·litat durant el matí de la jornada electoral d'aquest diumenge als municipis més petits de la demarcació. Un total de 365 persones de les 1222 censades a la Riera de Gaià han anat a votar fins a les 13 hores. Les dues meses s'han constituït amb total normalitat a les 8 hores del matí i, fins a les 12, la majoria de votants han estat de grups de risc, sobretot gent gran.Els presidents de les meses han assegurat que en cap moment s'han produït aglomeracions a l'Escola Montoliu, que centre educatiu del municipi que acull el col·legi electoral, i un circuit ben establert, així com un estricte control de temperatura i higiene de mans a l'entrada garantia al màxim la seguretat davant un possible contagi de covid-19. Les cues tampoc han arribat a superar els 15 minuts d'espera.Una de les persones que ja havia votat a la Riera era Mari Carmen Martin. «Al principi ens feia patir una mica el fet de venir a votar en plena pandèmia, però en ser la Riera un poble petit, hem vist que hi havia poca gent i ho hem pogut fer amb total tranquil·litat», reconeixia la rierenca.