Raquel Sans: «És una victòria històrica, però ens preocupa l'entrada de Vox»

Els republicans s'imposen també Tarragona, encara que mantenen els cinc escons al Parlament de Catalunya que van aconseguir en els comicis del 2017

Actualitzada 15/02/2021 a les 00:01

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es va proclamar vencedora a la província de Tarragona en les eleccions al Parlament. A nivell tarragoní, va aconseguir superar còmodament en vots al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en més de 13.000 suports. Ara bé, tot i el triomf, manté els cinc escons que va assolir en els comicis de l'any 2017.La cap de llista, Raquel Sans, acompanyada de Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, i de Carles Castillo, número 4 als comicis, va felicitar-se pel triomf i va deixar missatges molt clars sobre les intencions dels republicans i sobre les preocupacions que li han provocat aquests comicis.Sans va començar el seu parlament, via Zoom, posant en valor «la feina del Departament d'Exteriors perquè, una vegada més, ERC ha demostrat que està al costat de la gent».Des de l'inici del recompte, ERC i PSC van anar liderant l'escrutini però, a mesura que passaven els minuts, la diferència entre l'un i l'altre, pel que fa a vots a la província de Tarragona, es va anar incrementant. En aquest sentit, Raquel Sans va mostrar la seva satisfacció perquè «aquesta és una victòria històrica a la nostra demarcació i, a més, per més de 13.000 vots respecte a la segona força», un PSC que, tot i guanyar dos escons, va quedar-se amb quatre, els mateixos que JxCat. Aquests resultats, per a la cap de llista van servir per «posar en evidència que Tarragona és republicana».Es va felicitar Sans perquè «un dels grans objectius era que l'independentisme superés el 50% –dels vots totals a Catalunya– i ho hem aconseguit», encara que va demostrar la seva tristor pels resultats assolits per Vox. En aquest sentit, va apuntar que «ens preocupa l'entrada de l'ultradreta, de Vox, i ho hem de combatre des del Parlament de Catalunya». La cap de llista es va preguntar «com pot ser que aquests missatges que es basen en l'odi, el masclisme i el feixisme poden arribar a convèncer a part de la societat?». Un dels seus compromisos es va basar, precisament, en intentar combatre aquests pensaments i treballar per minimitzar els votants d'una formació que irromp amb força al Parlament.Sobre qui ha de ser la persona que presideixi la Generalitat de Catalunya, ho va tenir molt clar Raquel Sans. «Ha arribat l'hora de tenir un president d'ERC. Després de 40 anys alternant-se presidents convergents i socialistes, ha arribat el moment de tenir un president d'Esquerra Republicana», va asseverar Sans, la qual va apuntar algunes de les pinzellades que estan relacionades amb allò que necessita la província de Tarragona en uns moments tan complicats com ho estan sent en aquesta època de pandèmia. «Tenim reptes molt importants, que passen per la reconversió per la indústria química, la lluita contra el despoblament rural», va dir, tot prometent que «anirem al Parlament a treballar intensament, a donar-ho tot per la demarcació».Després d'aquests resultats, els cinc primers candidats, que aconsegueixen entrar al Parlament de Catalunya, són Sans (Tarragonès), Lluís Salvadó (Montsià), Irene Aragonès (Baix Camp), Castillo (designat per l'Executiva Nacional) i Maria Jesús Viña (Baix Ebre).