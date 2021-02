Més de 560.000 electors estan cridats a les urnes a la demarcació de Tarragona en uns comicis marcats per la pandèmia

La TAP, el col·legi electoral més gran a Tarragona

Esquerra, el PSC i JxCat volen disputar-se la victòria el 14-F a la demarcació després de l'històric triomf de Cs l'any 2017. En Comú Podem i PP lluitaran per consolidar la representació, mentre CUP, PDeCAT i VOX intentaran aconseguir algun dels escons que estan en disputa.Malgrat que algunes seus s'han tancat, s'han habilitat 42 col·legis electorals a Tarragona, dels quals 14 són nous. La Tàrraco Arena Plaça (TAP) s'estrena com a punt de votació i és la seu que tié més meses electorals de tota la ciutat, amb catorze meses. Segons la Diputació de Tarragona, titular de l'equipament, es calcula que al llarg de la jornada electoral hi passaran entre 5.000 i 7.000 votants.La jornada electoral a la Tàrraco Arena Plaça ha començat amb retard, ja que les 14 meses no s'han acabat de constituir fins passades les nou del matí. Els membres suplents s'han hagut d'esperar fins a quarts de deu a l'interior del redol del local electoral.Els primers votants fan cua des de primera hora, al llarg del carrer Mallorca i estan entrant de forma ordenada, a poc a poc, i en algun punt d'aquest carrer no es respecten les distàncies de seguretat. Amb tto, a l'interior del local se segueixen rigorosament les mesures de sanitàries. Els electors només poden accedir-hi per una entrada i han de seguir un circuit. Alguns dels votants han necessitat ajuda per saber en quina mesa havien de votar, tot i això, la jornada han arrencat amb certa normalitat.