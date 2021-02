L'Ajuntament del Morell assumeix el cost de PCR posteriors a les eleccions pels membres de les meses

La prova serà voluntària i la realitzarà una mútua privada

Actualitzada 14/02/2021 a les 17:44

L'Ajuntament del Morell ha ofert a totes les persones que formen part de les meses electorals la possibilitat de realitzar-se un test PCR després de la jornada electoral d'aquest diumenge. Així ho ha fet saber el mateix alcalde, Eloi Calbet, a través d'una carta que s'ha fet arribar als divuit membres de les sis taules que s'han constituït al poble.En aquest sentit, Calbet els ha exposat que «des del consistori hem demanat per activa i per passiva a la Generalitat que fes l'esforç de fer proves PCR a tots els membres de les meses electorals, havent rebut tan sols una resposta afirmativa en el test PCR previ a les eleccions». «La nostra voluntat era que fos també la Generalitat qui assumís la realització dels testos PCR posteriors a les eleccions, per tal de donar-vos seguretat sanitària a tots els qui avui formeu part de les meses», continua l'alcalde, però davant la negativa del govern català és l'Ajuntament morellenc qui, finalment, posa a disposició dels membres de les meses la possibilitat de realitzar-se, de forma voluntària i en una mútua privada, una prova PCR gratuïta posterior a la celebració de les eleccions, «justament amb la finalitat bàsica de vetllar per la vostra salut i dels vostres familiars».En el text, el batlle també els agraeix la seva tasca en aquests comicis tan especials pel context actual, a la vegada que els recorda que el consistori morellenc ha mirat d'implantar totes les mesures de seguretat possibles per tal de reduir al menor impacte possible la possible transmissió del virus en seu electoral.