El risc de rebrot continua baixant lleugerament a la demarcació, però encara és alt

Actualitzada 14/02/2021 a les 10:58

A Catalunya

El Camp de Tarragona supera les 1000 defuncions per covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Les últimes dades donades pel Departament de Salut deixen la regió sanitària del Camp de Tarragona amb 1.004 morts, 6 més respecte a les anteriors dades. Una d'aquestes defuncions prové de les residències del territori, que, per la seva banda, sumen un total de 400 defuncions des de l'inici de la pandèmia.A les Terres de l'Ebre no s'ha sumat cap nova defunció i la situació a les UCI es manté igual respecte les anteriors dades, amb 23 persones ingressades a la unitat de cures intensives. Els hospitals del territori han sumat 4 nous pacients i ja se situen amb 61 persones ingressades. Els casos totals de coronavirus a l'Ebre són 9.616, 13 més respecte a les anteriors dades i el risc de rebrot baixa 25 punts i es queda amb 169, encara en situació de risc elevat.Al Camp de Tarragona se sumen dos nous pacients ingressats a les UCI, que ja acumulen 47 persones mentre que els hospitals tenen 158 pacients ingressats, 2 més respecte a les anteriors dades oficials. El total de casos per coronavirus se situa en 34.532, 59 casos nous des de l'anterior jornada i el risc de rebrot continua baixant i se situa en 183, encara en situació de risc elevat.El procés de vacunació avança a bon ritme al Camp de Tarragona. S'han vacunat amb la primera dosi a 412 noves persones i 1.092 van rebre la segona dosi des de les últimes dades oficials. Això deixa en 19.879 les persones que han començat el procés de vacunació i 13.088 les que ja han rebut les dues dosis de la vacuna. A les Terres de l'Ebre s'han sumat 48 vacunacions de la primera dosi i 41 de la segona, 5986 habitants del territori han començat el procés de vacunació i 4.079 d'ells ja han rebut les dues dosis.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 0,81 mentre que el risc de rebrot baixa a 300, 19 punts menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també es redueix i passa de 406,56 a 384,13. S'han declarat 1.186 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 496.211. El 4,8% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 43 noves morts i el total és de 20.176. Hi ha 2.290 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 68 més, i 638 a l'UCI, 13 crítics menys. Els vacunats amb la primera dosi són 240.238 (+2.909) i 167.671 amb la segona (+2.570).