Detinguts dos joves a Castellvell per intentar votar sense mascareta i agredir a agents dels Mossos

Han agredit als agents quan aquests els han comminat a posar-se la mascareta per poder entrar al col·legi electoral

Actualitzada 14/02/2021 a les 14:59

Dos joves de 24 anys, veïns de Castellvell del Camp (Baix Camp), han estat detinguts al voltant de les 13.20 h d'aquest diumenge acusats dels delictes de desobediència a l'autoritat i per agressió a agents dels Mossos d'Esquadra.Els fets s'han produït poc després de les 13 h al centre cívic de Castellvell, col·legi electoral al municipi, quan dos joves han intentat entrar a votar sense dur mascaretes, una mesura anticovid obligada per les autoritats.Quan han estat comminats pels agents de Mossos d'Esquadra que controlaven el centre, no tan sols s'han negat a complir el que els demanaven sinó que han agredit els agents.Les lesions dels agents són lleus, però l'atac ha comportat la detenció dels dos joves tant per la desobediència a l'ordre de posar-se les mascaretes com per l'agressió.Els joves han estat traslladats a les dependències policials dels Mossos a Reus a l'espera que es practiquin les diligències i puguin passar a disposició judicial.