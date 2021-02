Els Bombers apaguen un incendi de canyes a la Pobla de Mafumet

També han treballat per ajudar un motorista accidentat a Pira

Actualitzada 13/02/2021 a les 12:52

Els Bombers de la Generalitat han fet suport als Bombers del Parc Químic per apagar un incendi de canyes que ha tingut lloc aquest dissabte a la Pobla de Mafumet.Els serveis d'emergències han ajudat amb 2 dotacions que s'han traslladat a la carretera T-750 per apagar el foc que s'havia iniciat als marges de la carretera. El petit incendi de canyes ha estat controlat en poc temps.Els Bombers de la Generalitat també han treballat per ajudar a un motorista accidentat en un camí veïnal entre Pira i Solivella durant el matí d'aquest dissabte. L'home de 59 anys ha resultat ferit lleu i no ha fet falta ajuda dels Bombers per rescatar-lo de la moto.