24 menys pacients als hospitals i 10 menys a les UCI representa una millora, però la pressió encara és alta

Actualitzada 13/02/2021 a les 11:15

A Catalunya

Baixa el nombre d'ingressats i les ocupacions a les UCI de la demarcació de Tarragona. Al Camp de Tarragona es redueixen els pacients ingressats en 18, quedant-se en 156 persones als hospitals i 8 persones han abandonat l'UCI, deixant les ocupacions de la unitat de cures intensives en 45 persones. A les Terres de l'Ebre es queden amb 57 ingressats totals i 23 a les UCI, 6 i 2 menys respectivament segons les darreres dades oficials aportades pel Departament de Salut.3 noves defuncions a la demarcació de Tarragona, dues d'elles al Camp i una a l'Ebre, cap d'aquestes prové de les residències. El Camp de Tarragona ja suma 998 defuncions i les Terres de l'Ebre 163 des de l'inici de la pandèmia.A les portes de les eleccions del 14 de febrer, el risc de rebrot es redueix lleugerament a la demarcació. El Camp se situa amb 198 punts, 20 menys respecte les dades anteriors mentre que les Terres de l'Ebre es queda en 194, 34 punts menys respecte les anteriors dades. Tot i això, el risc de rebrot es manté elevat i durant aquest divendres s'han observat un augment de 117 casos positius per coronavirus al Camp, sumant un total de 34.373 mentre que a les Terres de l'Ebre s'han detectat 17 casos nous, acumulant 9.603.El procés de vacunació ha avançat a bon ritme aquest divendres amb 966 noves vacunacions de la primera dosi al Camp i 724 noves administracions de la segona dosi. 19.467 persones han començat el procés de vacunació i 11.996 ja han rebut les dues dosis del vaccí al Camp de Tarragona.A l'Ebre s'ha administrat la primera dosi a 327 persones, acumulant un total de 5.938 les persones que han començat el procés de vacunació i 67 persones han rebut aquest divendres la segona dosi, deixant en 4.033 les persones totalment vacunades.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 0,81 mentre que el risc de rebrot baixa a 319, 17 punts menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també es redueix i passa de 426,15 a 406,56. S'han declarat 2.092 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 495.025. El 5,10% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 55 noves morts i el total és de 20.133. Hi ha 2.222 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 167 menys, i 651 a l'UCI, 15 crítics menys. Els vacunats amb la primera dosi són 237.329 (+13.030) i 165.101 amb la segona (+6.740).