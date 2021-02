Raquel Sans (ERC) posa en valor el potencial econòmic i patrimonial de les comarques d'interior

Oriol Pallissó, Marc Bigordà i Laia Pié acompanyen la cap de llista en el seu recorregut per l'Alt Camp

Actualitzada 12/02/2021 a les 18:53

«Les comarques del Camp de Tarragona, com l'Alt Camp, tenen un enorme potencial que cal posar en valor, evitant que cap d'elles quedi al marge. Volem un territori més endreçat, preparat per un creixement econòmic sostenible i que garanteixi una major qualitat de vida per a la gent que hi vivim». Ho ha dit Raquel Sans Guerra, cap de llista al Parlament per la demarcació de Tarragona, durant la visita que ha fet aquest matí als pobles de Mont-ral, Santes Creus (Aiguamúrcia) i Alcover, per trobar-se en aquest darrer dia de campanya electoral amb els representants municipals i amb veïns i veïnes, que li han transmès les necessitats d'aquest territori.Raquel Sans ha fet ruta per l'Alt Camp acompanyada pel candidat número 10 i alcalde dels Garidells, Marc Bigordà Prió, per Laia Pié Dols, regidora a Vilabella i candidata número 15, i per Oriol Pallissó Balanyà, regidor a Montblanc i número 6 de la candidatura. Pobles petits com Mont-ral exemplifiquen el potencial que té la comarca, en aspectes com l'entorn natural, que cal fer compatible amb un turisme sostenible i de valor afegit, o l'escola del poble, que han visitat i que ha sigut reconeguda per la seva tasca docent en l'àmbit rural, com ha destacat l'alcalde Francesc Xavier Pagès. Posteriorment, a Santes Creus, l'alcaldessa d'Aiguamúrcia, Dolors Palma, ha posat de manifest també la necessitat de fer compatible la preservació de l'espai natural i el patrimoni arquitectònic històric amb el turisme com a font d'ingressos necessària per a la localitat.Finalment, a Alcover, la regidora Anna Nebot ha exposat als integrants de la candidatura les necessitats del poble en matèria d'assistència sanitària i social i en habitatge, una de les mancances que es repeteix en totes les comarques del Camp de Tarragona però especialment en les menys poblades. «Una de les nostres principals tasques serà garantir l'accés a l'habitatge, amb un 15% del parc total d'habitatges que sigui protegit. Això només ho aconseguirem amb l'impuls d'un Pacte Nacional per l'Habitatge. Perquè les persones estan al centre de les nostres polítiques, estem al costat de la gent», ha assegurat Raquel Sans.