Les capitals del Tarragonès i el Baix Camp aglutinen les trucades al 112

La majoria de requeriments al telèfon d'emergències es van fer des de Tarragona i Reus durant tot l'any 2020

Actualitzada 11/02/2021 a les 19:18

El telèfon d'emergències 112 va atendre 2.997.971 trucades el 2020 de tot Catalunya, de les quals 1.889.827 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. La xifra total de trucades del 2020 suposa un lleuger descens del 2,8% respecte de l'any anterior mentre que les trucades operatives van augmentar un 1,5% respecte del 2019. Del total de trucades operatives, el març va ser el mes que se'n van atendre més, en concret 223.304, coincidint amb l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya. Després del març, el següent mes amb més volumetria va ser l'agost (189.997) i el juliol (189.722), segons ha informat el 112 en un comunicat.

Des de la demarcació de Tarragona, l'any 2020 es van fer 196.264 trucades, dues trucades menys que l'any 2019 (196.266). Un 35% de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 68.661 trucades el 2020 i 58.456 trucades el 2019. Un 32,4% dels avisos van ser per motius de seguretat: 63.596 el 2020 davant els 67.071 el 2019. D

Per motius de trànsit van fer-se 21.088 trucades des d'aquesta província l'any passat (el 10,74%) i 28.846 l'any 2019. El civisme va representar el 7,4% de les trucades l'any passat (14.449) mentre que van ser 10.047 l'any anterior. Un 6,6% de les trucades l'any passat van ser motivades per incendis (12.933 el 2020 i 15.265 el 2019).

A les comarques del Baix Camp i el Tarragonès, les seves capitals aglutinen el major nombre de trucades al servei 112. Més del 60% de trucades al 112 fetes des del Baix Camp durant el 2020 es van fer des de la ciutat de Reus. En aquesta comarca, l'any passat es van fer 55.751 trucades al telèfon d'emergències 112 l'any passat, un 2,5% menys que l'any anterior (57.197 trucades). Més d'un terç de les trucades van ser per demanar assistència sanitària (19.704) davant les 16.637 de l'any anterior. Per motius de seguretat es van fer 18.626 trucades (33,41%), per aquest motiu se'n van fer 19.976 l'any 2019. Per motius de trànsit es va fer el 11,34% de les trucades l'any passat (6.323) davant les 8.600 trucades l'any anterior. Per incendis es van fer 3.002 trucades (5,38%) el 2020 i 4.206 el 2019. I per civisme se'n van fer 4.051 el 2020 (el 7,27%) i 2.790 el 2019.

De la mateixa manera que al Baix Camp, al Tarragonès més de la meitat de les trucades al 112 l'any 2020 des del Tarragonès es van fer des de la ciutat de Tarragona. Des d'aquesta comarca es van fer 83.151 trucades al telèfon d'emergències 112 mentre que es van fer 83.770 trucades el 2019.

Un 33,87% dels avisos van ser per demanar assistència sanitària (28.165 davant les 25.220 durant el 2019; per motius de seguretat el 32,79% (27.267) i 29.006 durant el 2019; 7.486 trucades per motius de trànsit (9%) i 10.856 el 2019; per incendis 6.951 trucades el 2020 (8,36%) i 7.112 durant el 2019, i per civisme 6.219 trucades el 2020 (7,48%) davant les 4.729 del 2019. Les trucades al 112 per incidències de trànsit i per incendis van disminuir considerablement l'any passat respecte de l'anterior mentre que van augmentar els avisos per civisme

A comarques d'interior, com la de l'Alt Camp, les trucades al 112 per incidències de trànsit i per incendis van disminuir considerablement l'any passat respecte de l'anterior mentre que van augmentar els avisos per civisme.