La 13a edició del FIC-CAT se celebrarà en format híbrid del 5 al 13 de juny

El certamen manté la selecció oficial prevista per l'any passat i que no es va poder projectar per la covid-19

Actualitzada 12/02/2021 a les 16:17

El Festival Internacional de Cinema en Català – Costa Daurada (FIC-CAT) celebrarà la 13a edició entre el 5 i el 13 de juny. A causa de la pandèmia serà en format híbrid, amb projeccions presencials i en línia. El certamen que se celebra a Roda de Berà (Tarragonès) mantindrà íntegrament la selecció oficial que hi havia prevista per l'any passat i que no es va poder dur a terme, per la qual cosa no s'ha obert la convocatòria per presentar noves produccions. Amb tot, hi haurà també els actes d'inauguració i cloenda, respectant les mesures sanitàries, i l'homenatge previst al muntador més important del país, entre altres accions que s'anunciaran en els propers mesos.