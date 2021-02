L'IPC puja un punt a la demarcació de Tarragona durant el mes de gener i l'interanual se situa en el 0,3%

L'increment de preus de l'habitatge, electricitat, gas i alimentació situa la inflació en nombres positius

L'IPC ha pujat un punt durant el mes de gener al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i la taxa interanual se situa en números positius, concretament un 0,3%. El mes de desembre del passat 2020, l'evolució dels preus interanual registrada va ser del -0,7%. Segons les dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) els sectors que més han impulsat aquest increment en termes interanuals són l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i el gas, amb un 3,3% més, així com l'alimentació i les begudes alcohòliques, amb un 2,2%. Per contra, l'ensenyament i el transport –tots dos amb -4,1%- i les comunicacions –amb -3,4%- són els grups que han mantingut xifres descendents.