L'enxampen després de robar un sobre amb 3.000 euros d'una furgoneta a Riudoms

Un dels agents va ser arrossegat cinc metres pel terra quan va evitar que dos dels implicats en el robatori fugissin en cotxe

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:32

Una parella de Mossos d'Esquadra fora de servei van detenir ahir a Riudoms una dona, de 32 anys, de nacionalitat cubana i veïna de Móstoles com a presumpta autora dels delictes de robatori amb violència i atemptat a agents de l'autoritat.Els fets van ocórrer sobre les 10.40 hores a la Plaça de l'Església de Riudoms quan la parella d'agents es trobava dins del seu vehicle i van observar com una dona picava la finestra de la furgoneta que tenien davant i un home se'ls apropava amb intenció de dir-los alguna cosa.Aquesta acció els va resultar sospitosa i va ser quan van observar com un tercer individu obria la porta del copilot de la furgoneta i sortia corrents juntament amb la detinguda.Immediatament l'agent va sortir del seu vehicle darrera dels lladres però aquests van pujar a un cotxe. El mosso va obrir la porta del copilot per intentar aturar-los i va ser quan el conductor va accelerar de forma brusca i va arrossegar-lo cinc metres amb la intenció de fugir posant en greu risc la seva integritat física. Però l'agent va agafar-se al volant i va aturar el vehicle invalidant la palanca de canvi i traient la clau de contacte.En aquell moment, els dos homes van sortir corrents direcció carrer Arenal i un d'ells va forcejar amb l'agent i va caure al terra el sobre de la víctima amb 3.000 euros.D'altra banda, la dona va poder ser retinguda per un ciutadà i detinguda pels mossos pel robatori amb violència i atemptat als agents de l'autoritat.Els agents van recuperar el vehicle que havien fet servir en el robatori i es van fer gestions per tal de retornar-lo a l'empresa de lloguer.En l'escorcoll del cotxe es va localitzar un inhibidor que serveix per anul·lar els comandaments a distància dels vehicles i les víctimes creuen que han tancat correctament però aquest està obert.Els agents van poder recuperar els diners que la víctima havia extret de l'entitat bancària i lliurar-los-hi una vegada fetes les gestions corresponents a comissaria.Aquest grup de delinqüents actuaven de manera coordinada i el modus operandi que realitzen és el de controlar persones que recullen diners de les entitats bancàries i els fan un seguiment fins que poden aprofitar per despistar-los i prendre'ls tot allò que han extret. Sovint les persones que poden ser víctimes d'aquests fets són persones grans i és important seguir els consells de seguretat per tal d'evitar situacions de risc.La investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra consideren que tenen prou elements per poder detenir els altres autors del robatori.La detinguda passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.