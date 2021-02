L'Ajuntament de Cambrils crearà una borsa d'inspectors de via pública

Actualitzada 12/02/2021 a les 11:03

La borsa servirà per cobrir interinatges o acumulacions de tasques mitjançant nomenament de funcionari interí, d'inspector de via pública, grup C, subgrup C1. Les persones que aconsegueixin les places hauran de portar a terme tasques d'inspecció, control i vigilància en els àmbits d'urbanisme, activitats econòmiques, via pública, serveis, medi ambient i salut pública, d'acord amb els protocols i les pautes definides. Els requisits, funcions, procés de selecció i temari estan detallats a les bases.

L'Ajuntament de Cambrils ha obert el termini per presentar sol·licituds per la creació d'una borsa d'inspectors de via pública. El procés de selecció serà per sistema de concurs amb prova teòrica i pràctica. El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 1 de març de 2021.Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar copia DNI, titulació requerida i nivell C/Suficiència de català, així com el document que acrediti haver satisfet la taxa corresponent per poder concórrer al procés selectiu. També cal presentar un document annex on es relacionin els mèrits dels que es disposa (experiència professional, formació complementària i titulació superior, tal i com indiquen les bases en la fase concurs).