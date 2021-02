Els tarragonins La Tortuga que nunca tuve treu nou disc 'La Bici d'Hoffman'

El passat gener van mostrar un bocí del seu nou àlbum amb el 'single' 'Violència Legal'

La Tortuga que nunca tuve ha tret aquest divendres 12 de febrer el seu nou disc La bici d'Hoffmann. El grup del Camp de Tarragona va presentar a finals de gener el single Violència Legal.



El grup va néixer a finals del 2015 i des de llavors ha anat evolucionant fins la formació que és actualment, que està integrat per 6 persones. Javier Galán (raper), Cristian Borys (raper i beatmaker), Belén Serrano (cantant), Sònia Gil, (flauta travessera), Arnau Garcés, (trombó) i Oriol Bargalló (guitarra i cantant). LTQNT barreja diferents estils com el rap, la música electrònica i la rumba.Les seves lletres reivindicatives sobre l'actualitat aposten per defensar la llibertat d'expressió i combatre les injustícies, que per a ells, estan presents a la nostra societat actual. Tot i tenir en ment la crítica social, no és tot el que volen transmetre, ja que la fusió entre la reivindicació i la festivitat, el goig i els moments de desconnexió i deshinibició fan que la seva música tinguin com a objectiu fer passar un bon moment a l'espectador.