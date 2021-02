Detingut a Tarragona un home buscat a Itàlia per tràfic de drogues

Les autoritats sueques buscaven l'assaltant del furgó per un delicte de robatori amb violència i intimidació agreujat, comès al desembre del 2019 a l'aeroport d'Aldana, als afores d'Estocolm. En l'assalt hi van participar quatre persones. La investigació va començar l'any passat, quan la Policia Nacional va ser informada per Suècia de la presència del criminal a Barcelona, on podria estar rebent l'ajuda d'algun familiar per evitar la seva localització. Els investigadors van ubicar el seu domicili i van detenir-lo quan sortia de l'immoble.



Pel que fa al cas d'amenaces, la investigació va començar al gener, després de ser alertats per la República Txeca que el fugitiu podria ser a Espanya. Havia amenaçat el primer ministre advertint que si no deixava el càrrec en cinc dies mataria la seva dona i el seu fill. Després de diverses gestions a Tenerife i València, els agents van constatar que vivia a Barcelona i el van detenir a prop de casa seva.