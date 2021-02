Comencen a instal·lar-se els 27 mòduls de suport als CAP de la província per traslladar l'activitat covid

Salut ha començat a instal·lar els primers mòduls de suport als centres d'atenció primària (CAP) arreu de Catalunya. Al Camp de Tarragona hi haurà 16 mòduls, dels quals alguns estaran a Valls, Reus, Vandellós i Alcover, així com a la ciutat de Tarragona. A les Terres de l'Ebre seran 11 els mòduls en llocs com Alcanar, l'Ametlla, Deltebre i Ulldecona.Es tracta d'espais situats al costat dels CAP que acolliran l'activitat relacionada amb el coronavirus per poder diferenciar així espais covid i no covid i oferir major seguretat a treballadors i ciutadans. En els mòduls també s'hi podrà fer l'atenció a persones amb problemes respiratoris i símptomes de covid-19. La previsió inicial són 120 mòduls a Catalunya i es pretén que estiguin operatius abans de l'estiu, la primera meitat en el primer trimestre. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha afirmat que els espais han de permetre reordenar els CAP «per guanyar en la mesura del possible atenció presencial».