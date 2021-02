Tarragona rep 400 dosis per vacunar amb l'Astra-Zeneca als professionals de justícia

Amb aquesta quantitat s'arribarà al 70% del personal, percentatge que compleix amb les restriccions d'edat previstes

10/02/2021 a les 13:34

Els professionals de justícia de les comarques de Tarragona han començat a incorporar-se al sistema de vacunació establert pel Govern de la Generalitat. Aquest dimecres al matí s'ha iniciat a Mas Enric la vacunació del personal del centre penitenciari. A banda dels funcionaris, la vacunació inclou també als professionals de justícia juvenil, (personal de vigilància, de tractaments, psicòlegs i educadors, entre d'altres).La vacunació a les comarques de Tarragona implicarà al voltant de 600 persones i actualment s'han rebut 400 dosis de la vacuna Astra-Zeneca. Això representa una cobertura del 70% del personal, la qual cosa coincideix amb el marge de restriccions per edat que ja estableix la mateixa vacuna, que no es posa als majors de 55 anys.Es preveu que la resta de personal rebin els pròxims dies les vacunes corresponents. Les actuals acabaran de posar-se, la primera de les dues dosis, fins aquest dissabte. La segona dosi es preveu que es posi al voltant del 21 d'abril.A tot Catalunya es preveu posar la vacuna a gairebé 6.000 professionals de la justícia. Només en queden fora els docents i les empreses subcontractades.A l'inici de la vacunació del personal a Mas Enric ha assistit, aquest dimecres al matí, la secretària general del Departament de Justícia, Patrícia Gomà, que ha estat acompanyada pel director del centre penitenciari, Francesc Romero.Actualment a Mas Enric no hi ha cap cas de positiu per covid-19 entre els interns del centre, mentre que al conjunt de Catalunya hi ha comptabilitzats actualment 37 casos entre interns a presons. Pel que fa als funcionaris, la xifra global és de 80 professionals contagiats, tot i que no hi ha dades concretes de la presó del Catllar.