Més de 3.700 persones presenten excuses a Tarragona per no anar a les meses electorals

A Catalunya han estat més de 30.000 que suposen un 37% dels membres convocats pels ajuntaments

Actualitzada 11/02/2021 a les 14:18

Més de 30.000 persones ja han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses electorals el proper 14-F, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Com a mínim s'han presentat 30.631 sol·licituds, que suposen més d'un 37% dels més de 82.000 membres convocats a través de sorteig pels ajuntaments catalans, tot i que es poden presentar excuses fins aquest divendres i no totes les juntes electorals de zona tenen actualitzades les seves dades. En concret, la junta de Barcelona ha rebut unes 10.500 peticions a 11 de febrer. La de Berga en tenia el 3 de febrer 166; la de Terrassa ha recollit 1.443; la de L'Hospitalet de Llobregat, 3.316, la de Vilafranca del Penedès ja té 303 excuses.