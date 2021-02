Intercepten a l'AP-7 un vehicle que transportava 71 quilos d'haixix a Vila-seca

Es va detenir els seu ocupants, un home i una dona d'entre 30 i 50 anys d'edat i de nacionalitat francesa i suïssa

Actualitzada 11/02/2021 a les 14:42

Un control de la Guàrdia Civil establert a l'autopista AP-7 ha interceptat aquesta setmana un vehicle que transportava 71 quilos d'haixix a Vila-seca. Els agents van detenir als seus ocupants per un presumpte delicte de tràfic de drogues.Els fets van succeir a principis de setmana, quan personal del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil va observar com un turisme minorava excessivament la marxa, trigant més temps de l'habitual a passar el peatge previ al control. Per tal motiu van procedir a donar-li l'alt per estacionar-lo en un lloc habilitat per a la seva inspecció.Després de la identificació del seu conductor i acompanyant, es va procedir a un registre superficial del vehicle. En ser requerit sobre el contingut de l'equipatge que es trobava en el maleter, va mostrar una actitud extremadament nerviosa, per la qual cosa se li va sol·licitar l'obertura de les maletes, descobrint en el seu interior nombrosos paquets precintats amb cinta marró, que podria ser haixix.En total es van comptabilitzar 143 paquets amb un pes individual d'uns 500 grams. Es van realitzar proves amb el dispositiu droga-test, donant positiu en haixix, per la qual cosa es va procedir a la immediata detenció de tots dos per un presumpte delicte de tràfic de drogues.Els detinguts, un home i una dona d'entre 30 i 50 anys d'edat, de nacionalitat, francesa i suïssa, van ser posats a la disposició del Jutjat en funcions de Guàrdia de Reus, el qual va decretar presó comunicada eludible sota fiança.