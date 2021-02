ERC reclama a Brussel·les noves mesures per reduir la contaminació dels microplàstics al Camp de Tarragona

Els seus eurodiputats pregunten a la CE quan imposarà més restriccions a la indústria per aturar aquest dany climàtic

Actualitzada 11/02/2021 a les 17:37

Esquerra Republicana ha reclamat a Brussel·les noves mesures per reduir la contaminació dels microplàstics en zones com el camp de Tarragona. Els eurodiputats d'ERC Diana Riba i Jordi Solé han enviat aquest dijous una pregunta parlamentària a la Comissió Europea per exigir més restriccions a la indústria per limitar els «pèl·lets de plàstic» que generen. L'Eurocambra ja ha demanat a l'executiu europeu mesures per eliminar aquests residus que es produeixen en la producció del plàstic i que perjudiquen els ecosistemes.