El Consell de la Conca de Barberà descarta ampliar la seu i renuncia a l'ajut Feder

Denegats tots els ajuts

La renúncia al Feder

La negativa del Consell Comarcal a l'ajut es va fer efectiva durant el ple del novembre del 2020. El projecte havia de permetre ampliar les instal·lacions actuals del Palau Alenyà, situades al carrer Sant Josep, a través de les obres de connexió amb l'edifici adjacent de cal Masip, una antiga botiga de queviures. Es tracta d'un edifici de propietat de l'Ajuntament de Montblanc, que n'havia de fer la cessió de l'ús.El projecte va començar l'octubre de 2018 amb l'adquisició per part del consistori de l'edifici de cal Masip per un import de 300.000 euros. Aquesta propietat es va cedir al Consell Comarcal, ja que en aquell moment la institució no tenia fons per realitzar la compra. L'edifici havia de servir per ampliar les dependències del mateix Consell i impulsar a la planta baixa un Centre Expositiu d'Interpretació amb elements tradicionals de la Conca de Barberà, com es va anunciar l'abril del 2019.El cost total del projecte s'enfilava fins als 2,35 milions d'euros. El Consell va demanar un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) per valor de la meitat del pressupost d'obres i adaptacions, uns 1,18 milions d'euros, que va ser concedit. A partir d'aquí i després d'un canvi de govern al Consell Comarcal, es va començar a buscar finançament per cobrir els prop d'1,65 milions que faltaven per poder executar el projecte, el qual havia d'estar executat amb un mínim del 70% a finals de 2021 per obtenir el fons Feder.Segons informen fonts del Consell, amb l'IVA inclòs, l'obra s'hagués enfilat a un global de 2,8 milions d'euros, a la qual hagués hagut de fer front l'ens en la seva totalitat. Per això, va optar per demanar altres subvencions a fi de sufragar la part complementària del projecte. Però tots els ajuts van quedar denegats.Es va voler aconseguir una subvenció de Turisme, però no es va arribar a la puntuació demanada; també es va optar per un Pla Únic d'Obres i Serveis, però l'edifici era encara en aquell moment propietat de l'Ajuntament i no va ser possible. Finalment, es va esgotar la via per aconseguir una subvenció provinent de la Diputació de Tarragona, però tampoc es van complir els requisits.A la vegada, no es volia posar en risc l'estabilitat financera del Consell Comarcal «per la manca de capacitat d'endeutament, per la dificultat d'assumir el retorn del crèdit i pel fet que es poguessin trobar entrebancs a l'hora de voler assumir altres projectes», exposa en un comunicat.També en relació al termini d'execució, l'administració pública comarcal estava obligada a executar l'obra i el pagament, en un 70% del cost total, el 30 de novembre de 2021, «un període impossible de complir», al·lega. En no tenir la propietat de la finca en temps suficient, es va considerar que era un risc fer la redacció del projecte executiu, la licitació i l'inici de les obres en un termini de temps tan curt.També hi havia un informe desfavorable d'intervenció, que desaconsellava la inversió per la despesa de manteniment que podria generar. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a la vegada, s'havia plantejat vendre patrimoni, concretament un edifici de titularitat pròpia que ja està desafectat, però la quantitat econòmica no compensava ni complementava el cost pendent de finançament.Per tot plegat, i fruit de tots aquests intents fallits, durant el ple del Consell Comarcal del passat novembre, es va renunciar de forma pública al fons Feder, ja que no es va trobar la manera de finançar la resta del projecte. L'ens, en sintonia amb l'Ajuntament de Montblanc, no descarta poder tornar a optar a un fons d'aquestes característiques en el futur, quan s'obrin noves vies per executar l'obra.