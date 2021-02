Convoquen un procés selectiu per cobrir dues places d'agent de Policia a Roda de Berà

Els aspirants podran presentar sol·licituds fins al 2 de març a l'OAC o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Roda de Berà ha obert avui la convocatòria per a la creació de dues places d'agent de la Policia Local. Les sol·licituds es podran presentar a l'OAC i a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament fins al 2 de març.El procediment serà mitjançant un concurs-oposició i constarà de quatre fases diferents. La primera d'elles la d'oposició, amb proves de cultura general, teòrica, d'aptitud física, la prova psicotècnica i el reconeixement mèdic, totes elles obligatòries i eliminatòries. Seguidament tindrà lloc el concurs i la valoració dels mèrits presentats, segons antiguitat, recompenses i distincions, titulacions acadèmiques, formació professional i nivell de coneixement de la llengua catalana.Un cop superada la fase de concurs-oposició, s'haurà de superar el curs de formació bàsica i serà valorat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Els aspirants aptes passaran a la darrera fase, un període de pràctiques de dotze mesos a la Policia Local de Roda de Berà.A finals d'agost de l'any passat el consistori va convocar una altra plaça d'agent de Policia, en aquell cas, però, estava reservada a la mobilitat horitzontal interadmistrativa, és a dir, per a persones que ja formessin part d'un altre cos policial.