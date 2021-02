Chacón: «Aragonès, esculli entre la CUP o el PDeCAT»

Chacón també ha criticat la «confrontació» defensada per la formació de Borràs i ha presentat el seu partit com «dialogant» i «capaç» d'arribar a acords. La cap de llista ha reiterat que són una formació «coherent» i que no faran president un candidat «del 155». Chacón ha assegurat que no tenen problemes en «posar per escrit» el compromís anunciat els pròxims dies, però ha afirmat que el PDeCAT és una formació «dialogant», «predisposada» a arribar a acords en altres qüestions.La candidata ha demanat el vot de la gent «preparada, moderada, que sap de què parla, que reconeix els sectors i el territori i vol fer de Catalunya una terra d'oportunitats». La cap de llista també ha assegurat que el vot pel PDeCAT és un vot que «treballarà» pel sector turístic, un sector «clau» de l'economia catalana, amb un pes del 12% en el PIB i un 14% de l'ocupació.La cap de llista ha comparegut aquest dijous acompanyada dels alcaldes de zones turístiques per reivindicar el suport a aquest sector. «No podem fer desaparèixer el sector perquè mig milió de persones quedaran penjats», ha assegurat.La candidata ha proposat un model de turisme desestacionalitzat, diversificat, desconcentrat i sostenible, tant socialment com culturalment. «Prou de menystenir un sector que dona treball a tanta gent i obre les portes de Catalunya al món», ha afirmat Chacón.El cap de llista de la formació per la demarcació de Tarragona, Marc Arza, ha assegurat que Catalunya no fa «monocultiu» de turisme, sinó que és una economia «equilibrada», amb una aposta pel sector agroalimentari, la indústria o els serveis, entre altres.«El turisme és una pota essencial que cal cuidar perquè genera riquesa», ha assegurat. El candidat ha afirmat que el sector «arrossega» l'economia, atrau inversions i suposa una «pista d'aterratge» per a la globalització. Arza també ha defensat el compromís del partit amb Hard Rock, «el PortAventura del segle XXI».A l'acte hi ha intervingut també l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, que ha assegurat que la pandèmia ha obligat el sector a «innovar» per garantir la seva supervivència. «No ha servit de res, perquè el Govern no coneix la realitat del nostre territori», ha lamentat. Per això ha demanat un pla de xoc pel sector, ajudes directes, allargar els ERTO fins a finals d'any i confinaments «quirúrgics».L'alcalde de Salou, Marc Montagut, ha assegurat que «ja n'hi ha prou» de «menystenir» el turisme i ha anunciat que Salou tirarà endavant quatre projectes turístics de 80 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha reclamat més inversió per als municipis turístics, ja que amb els pressupostos ordinaris, «no és suficient».