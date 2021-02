«Amb un tripartit liderat pel PSC perillaria el Hard Rock»

Matías Alonso ha visitay la seu del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou

Actualitzada 11/02/2021 a les 20:10

«Un tripartit encapçalat pel PSC i del qual formessin part els Comuns posaria en perill seriós el desenvolupament del Hard Rock». Així ho ha dit el cap de llista de Cs per Tarragona, Matías Alonso, després de visitar la seu del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Ha recordat que «els Comuns sempre s'han oposat a aquest projecte turístic i, si tinguessin responsabilitats de govern, l'intentarien frenar». «Es tracta d'una situació preocupant, perquè aquesta incertesa s'afegeix a la generada pels efectes econòmics de la pandèmia», segons Alonso. A més, considera que «l'ambigüitat dels dos socis de govern, sobretot d'ERC, ha frenat el projecte, que fa anys que hauria de funcionar». Per això, ha dit que «el pròxim govern ha de donar seguretat jurídica perquè Hard Rock sigui una realitat com més aviat millor».