Viñuales: «Cap vot pel canvi es pot quedar a casa en les eleccions de diumenge»

El número dos socialista recorda que «amb els independentistes al poder les inversions al Camp de Tarragona s'han retallat dues terceres parts»

Actualitzada 10/02/2021 a les 21:48

El número dos dels socialistes a la demarcació, Rubén Viñuales, ha advertit a Montblanc que «cap vot pel canvi es pot quedar a casa aquest diumenge». «La voluntat de canvi és la que farà decantar la balança a favor del progrés. En aquestes eleccions ens juguem o bé canviar per millorar o bé seguir en la via morta del procés», avisava Viñuales. El segons a la llista socialista a Tarragona ha emfatitzat que «el canvi és possible, ho tenim a tocar, però cal que omplim de vots socialistes les urnes aquest diumenge i que concentrem el vot en la candidatura liderada per Salvador Illa».

En aquest sentit, Viñuales ha explicat que «aquestes eleccions no van de qui queda quart, cinquè, sisè o setè sinó de guanyar per governar». El número dos socialista ha recordat que «o bé tenim més del mateix o bé guanya el PSC i Salvador Illa i recuperem una Catalunya de tots. No hi ha més alternativa». Viñuales ha criticat que, en matèria de les infraestructures que depenen de la Generalitat, aquests darrers deu anys han estat un temps perdut a nivell de les comarques tarragonines. «No s'ha fet la feina, entretinguts com estaven més a escriure cartes al president de Kosovo i en sacsejar pancartes que en governar pensant en millorar la vida real de la gent a peu de carrer», ha lamentat.

«Els tarragonins també hem de votar en defensa pròpia. Amb els independentistes al poder les inversions al Camp de Tarragona s'han retallat en dues terceres parts, passant dels 152 milions d'euros que rebíem amb govern de progrés i president socialista, a menys de 48 milions d'euros l'any amb el tàndem ERC-Puigdemont. No som més catalans que ningú, però tampoc ens mereixem ser tractats com a ciutadans de segona. Amb el govern d'Illa Tarragona recuperarà el volum inversor que ens mereixem pel pes de la població i de l'aportació econòmica en el PIB nacional», ha reblat Viñuales. El número dos socialista també va criticar l'abandonament de l'Ebre, la C-14, la carretera entre Reus i Cambrils, i la de Montblanc a Santa Coloma de Queralt.