Valls habilita el servei de bus gratuït i redistribueix els col·legis per al 14-F

Actualitzada 10/02/2021 a les 08:13

Valls ha redistribuït tots els col·legis electorals per tal d'oferir espais més amplis per a la votació del pròxim diumenge, evitar així la concentració d'electors i complir amb les mesures de seguretat per evitar el contagi de la covid-19. En concret, les 32 meses on aquest diumenge podran votar en total 17.103 electors estan distribuïdes en cinc seus electorals. A Valls, al local de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a la Sala Kursaal, així com als pavellons Joana Ballart i Xavi Tondo Volpini. A Picamoixons, la mesa electoral també canvia d'ubicació ja que es trasllada al local de la Piscina.

D'aquesta manera, amb l'elecció d'aquests cinc grans espais, s'ha desestimat utilitzar les seus habituals d'anteriors comicis, en especial escoles, instituts, llars d'infants, centre cívics o residències geriàtriques que aquest cop no seran col·legis electorals amb l'objectiu de protegir aquests equipaments davant la situació de covid. Tampoc s'utilitzaran altres espais que, per dimensions, no reunien les condicions òptimes de seguretat sanitària o accessibilitat.

D'altra banda, s'ha activat un servei gratuït i especial de l'autobús urbà a la ciutat de Valls. Aquest servei extraordinari de bus, en funcionament entre les 10 h. i les 19 h. del 14 de febrer, connectarà barris i diferents zones de la ciutat amb dues línies fins als col·legis electorals. Així, la Línia 1 traslladarà als electors que voten als locals de la Colla Vella i la Sala Kursaal, mentre que la Línia 2 tindrà parades al pavelló Joana Ballart o bé al pavelló Xavi Tondo. En total, aquestes dues línies del bus urbà comptaran amb 24 parades diferents en diversos punts per facilitar la mobilitat dels ciutadans a les quatre seus electorals de Valls ciutat. Segons l'Ajuntament de Valls, tots els col·legis electorals, a més de ser locals on es garanteix la ventilació i que per les seves grans dimensions ofereixen l'espai suficient tan per als votants com per als membres de les meses i representants de l'administració, compten amb portes d'entrada i sortida diferenciades. D'aquesta manera, en tots els locals s'han establert de manera clara els circuïts i els recorreguts d'entrada i sortida. També hi haurà gel hidroalcohòlic en diferents punts i, a la vegada, els membres de les meses així com el personal encarregat de les tasques logístiques, de neteja i desinfecció, d'informació al ciutadà i de seguretat dels locals comptaran amb els equips de protecció corresponents.