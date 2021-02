S'inicien les obres de restauració del Molí de les Tres Eres de Cambrils

S'intervindrà en els punts més afectats pel pas del temps i les inclemències meteorològiques

Actualitzada 10/02/2021 a les 15:23

Les obres de restauració i museïtzació del Molí de les Tres Eres de Cambrils s'han iniciat aquesta setmana. L'objectiu és intervenir en aquells punts més afectats pel pas del temps i les inclemències meteorològiques: la teulada, l'exterior del mur septentrional i l'interior de la sala de moles.Els treballs a l'interior són el pas previ imprescindible per a una segona fase, centrada només en l'interior de la sala de moles, que ha de permetre la renovació del discurs museogràfic d'aquest espai que acull la maquinària pròpia del molí fariner. Aquesta segona fase no vindrà encadenada, ja que es pretén poder obrir per Setmana Santa d'enguany.Entre els motius de la degradació del Molí de les Tres Eres hi ha l'aiguat del 22 d'octubre de 2019, que va provocar el trasllat de les tasques administratives del Museu al Centre Cultural. Aquella tempesta també va evidenciar la possibilitat d'afectació al conjunt de peces exposades a l'interior de l'edifici en cas de repetir-se un episodi meteorològic extrem o de característiques similars.Per tot això i atès que el pressupost de 2020 del Museu d'Història de Cambrils comptava amb una partida d'inversió per destinar-la al Molí de les Tres Eres, els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Cambrils van elaborar el projecte 'Restauració exterior i interior del Molí de les Tres Eres de Cambrils', que va ser aprovat el setembre del 2020 per resoldre les anomalies detectades.Finalitzat el procés de licitació, a principis de gener el Museu va encarregar els treballs, d'un mes i mig de durada, a l'empresa constructora local Grup Gestió 3000 SL per un import de 28.486,54 euros. Paral·lelament, tota aquesta tramitació ha permès que el Museu d'Història de Cambrils s'hagi pogut presentar per primera vegada a la convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya per l'Execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022, amb una petició d'ajuda per l'obra ara iniciada.