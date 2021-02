Més de 2.300 residents del Camp de Tarragona han patit el coronavirus

Salut no té comptabilitzats quants han estat contagiats en més d'una ocasió, tot i que sí detalla que hi ha una població total de 3.113 residents al Camp

Molts són els sectors que estan sent colpejats pel maleït coronavirus, tant a nivell sanitari, econòmic o de qualsevol altra manera. Ara bé, a efectes sanitaris, n'hi ha un que sobresurt per sobre de la resta. Es tracta de les persones que viuen en residències de gent gran.Aquest col·lectiu està sent molt castigat i, amb les dades d'ahir a la mà, s'han comptabilitzat un total de 2.317 positius en residències adscrites a la Regió Sanitària Camp de Tarragona.El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no té comptabilitzats si tots aquests positius corresponen a persones diferents. O sigui, que pot haver-hi persones que hagin passat el virus en més d'una ocasió.En el cas que no fos així, o sigui, que es tractés d'un cas per a un màxim d'una persona, estaríem parlant d'un 74,43% d'infectats per coronavirus a les residències de la Regió Camp de Tarragona.La població total en residències és de 3.113 persones, dades de mitjans de la setmana passada. Així doncs, es tracta d'un col·lectiu més que castigat, molt vulnerable i que està posant de manifest que aquesta pandèmia està tenint efectes devastadors.