La carpa de la zona esportiva de Cambrils, punt de vacunació covid al Baix Camp

És un dels 37 centres a tota Catalunya per vacunar als grups prioritzats en la tercera fase

Actualitzada 10/02/2021 a les 13:33

La carpa de la zona esportiva de Cambrils és des d'avui el centre de referència de vacunació de la covid-19 del Baix Camp. En total s'han habilitat 37 punts a tot Catalunya on s'administra la vacuna d'Oxford/AstraZeneca als grups prioritzats en aquesta tercera fase de vacunació. Ahir van arribar a Cambrils 800 vacunes, que s'administraran a partir d'avui i durant les properes setmanes.Els destinataris d'aquesta fase de vacunació són els sanitaris i sociosanitaris no inclosos en els grups anteriors, com el personal que estigui en actiu i amb treball presencial en contacte amb pacients dels següents col·lectius: fisioterapeutes, farmacèutics, auxiliats de farmàcia i personal de farmàcies comunitàries, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i optometristes.A més, també es poden vacunar els professionals que treballen en els serveis públics considerats essencials com els membres dels cossos de seguretat i emergències i el personal d'Institucions Penitenciàries. Els professionals rebran un missatge amb una cita de l'espai on es vacunaran, el dia i la franja horària.La campanya de vacunació està organitzada per el Departament de Salut de la Generalitat, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el Sistema de Salut de Catalunya i l'Hospital Antoni de Gimbernat de Cambrils amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils, que ha cedit l'espai i s'encarregarà de la neteja mentre duri la campanya.La regidora de Benestar i Salut de l'Ajuntament de Cambrils, Hèléne Arcelin, ha posat en valor que la Generalitat hagi escollit Cambrils, i ha agraït l'esforç de l'Hospital Lleuger i la coordinació amb altres centres del territori que han desplaçat personal sanitari a Cambrils per la campanya.Per la seva part, la regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha agraït la comprensió i la solidaritat de les entitats que habitualment fan servir la instal·lació esportiva i ha assegurat que l'Ajuntament buscarà espais alternatius per realitzar les activitats que s'hi porten a terme. La carpa s'ha escollit com a centre de vacunació per la seva grandària i ventilació.