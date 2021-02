Front comú a la Conca de Barberà per frenar l'allau «indiscriminat» de projectes d'energies renovables

Els ajuntaments de Barberà de la Conca, Blancafort, l'Espluga de Francolí, Montblanc, Passanant i Belltall, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Senan, Solivella i Vilaverd es mostren contraris a aquesta implementació «indiscriminada» de centrals eòliques, fotovoltaiques i d'hidrogen verd. Una representació d'alcaldes ha expressat el seu malestar aquest dimecres en roda de premsa, a la plaça Major de Santa Coloma de Queralt.En aquest municipi s'hi planteja el projecte de la central Grigola Solar, que fa pocs dies va rebre la validació del seu emplaçament, tot i el rebuig per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, que va presentar al·legacions al projecte. L'altre projecte que ha rebut llum verda és el de Els Plans, situat a Sarral. Pel que fa als altres set que estan en tràmit, la Generalitat encara no s'ha pronunciat sobre la viabilitat de l'emplaçament.Aquests projectes corresponen a les centrals de Pla de Marquet -l'Ajuntament de Sarral i el Consell Comarcal hi han presentat al·legacions-, Jepet i Els Comellars -en els dos projectes els ajuntaments de Rocafort de Queralt i Senan, i el Consell Comarcal també hi ha presentat al·legacions-, i les centrals de Costa del Foraster, Plans de Jordi, Riudabella i La Conca. També al·legaran tots els ajuntaments de la comarca que donen suport al comunicat.Pel que fa a la planta d'hidrogen verd projectada per a l'Espluga de Francolí, de moment no ha entrat a ser valorada a la Ponència. «No estem en contra de les energies renovables, hi estem molt a favor, i precisament per això no volem que s'implementin d'aquesta manera, sinó de forma consensuada, d'acord amb el territori i amb un retorn directe, perquè ens estan tractant com a un solar», ha denunciat l'alcalde de l'Espluga, Josep M. Vidal.«Apostem per un model democratitzat, participat i municipalitzat, i pensem que no ens aporten res aquests projectes que venen dels grans oligopolis energètics; de fet, és un model implementat des de fa vint anys i en el seu moment es va vendre com una oportunitat per al territori per a repoblar i ja hem vist que no ha estat així», ha afegit l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer, consellera comarcal de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura a la Conca.En total, la Conca de Barberà podria arribar a tenir un total de 122 aerogeneradors, el que suposa un increment d'un 56% d'afectació, segons denuncien els alcaldes. Per tot plegat, han signat un comunicat on es conjuren per fer front comú a la massificació de projectes d'energies renovables, a fi de plantejar altres alternatives per a poder-les implementar. «I que reverteixi de veritat en el desenvolupament de la nostra comarca», conclouen els municipis.