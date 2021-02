El Pius de Valls serà el centre de vacunació per professionals sanitaris de l'Alt Camp i la Conca

Els col·lectius del grup de professionals prioritzats rebran la vacuna d'Oxford/AstraZeneca

Actualitzada 10/02/2021 a les 17:11

El Pius Hospital de Valls és un dels tres centres de la Regió Sanitària de Tarragona que, a partir de demà dijous dia 11 de febrer, iniciarà la vacunació contra la Covid-19 al grup de professionals prioritzats. En concret, des del centre sanitari vallenc s'administrarà la vacuna en els propers dies a un centenar de persones de l'Alt Camp i la Conca de Barberà pertanyents a col·lectius que estan en actiu i amb treball presencial en contacte amb pacients.Així, d'acord amb el protocol del departament de Salut de la Generalitat, l'anomenat grup de professionals prioritzats a vacunar inclou fisioterapeutes, farmacèutics i auxiliars d'oficina de farmàcia, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i optometristes menors de 56 anys. L'horari de vacunació al Pius serà de 9 a 12h i de 15h a 19h i el departament de Salut enviarà convocatòria a cadascun dels professionals a vacunar mitjançant un SMS amb cita concertada on s'indicarà el dia i l'hora.L'espai de vacunació està situat a les noves dependències que s'han habilitat al Pius Hospital i que ja s'han utilitzat per a vacunar en les últimes setmanes al personal sanitari de l'Alt Camp i la Conca. Aquest nou espai del Pius és independent de la part principal del complex sanitari i d'aquesta manera s'evita que la vacunació pugui alterar el funcionament normal de la resta de serveis del centre.Els col·lectius del grup de professionals prioritzats rebran la vacuna d'Oxford/AstraZeneca, aprovada per l'Agència Europea de Medicaments.D'acord amb el protocol de vacunació establert per la Generalitat, tot i formar part d'aquest grup de professionals, no es podran vacunar els majors de 55 anys. A la vegada, també queden exclosos en l'actual fase els professionals que pateixin una immunodepressió, malaltia cardiovascular no controlada, o malaltia hepàtica, renal metabòlica/endocrina i neurològica greu, així com si s'és positiu de Covid-19 o contacte estret.