Crit d'alerta per l'allau de projectes d'energia renovable a l'Ebre, Tarragona i Ponent

La Terra Alta es mobilitza

Ecologistes de Catalunya, el Grup d'Estudi de Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec), la Denominació d'Origen (DO) de Tarragona, Terra Alta i Costers del Segre; Unió de Pagesos; la Plataforma Garrigues per una Energia Solar Sostenible; la Plataforma contra la Concentració d'Aerogeneradors de la Segarra i l'Associació de Micropobles de Catalunya han unit forces per reclamar la derogació de la normativa catalana en una roda de premsa conjunta aquest dimarts.Les diferents entitats han aprofitat la campanya electoral per carregar contra el Govern, especialment el Departament de Territori, i denunciar la «inoperància general dels partits vers el món rural» i la liberalització del mercat d'instal·lació de centrals d'energia renovable a tot Catalunya, que permet pràctiques agressives per part de les promotores, que busquen el sòl més assequible. A més, han anunciat que interposaran un recurs administratiu contra el decret 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. En cas que la resolució no sigui favorable, esgotaran la via judicial a l'Estat i acudiran a la justícia europea després per acabar amb aquest model.«Volem energies renovables, però sense perdre terra de pagès i consensuada amb el territori», ha dit Pere Guinovart, representant d'Unió de Pagesos. Segons Guinovart, la previsió actual d'ocupar 5.000 hectàrees per generar energia fotovoltaica «destrossarà part de tot el territori productiu de moltes zones».La situació és «insostenible» a la Terra Alta que ara mateix té 148 aerogeneradors i concentra el 25% de l'energia eòlica que es genera a Catalunya, segons ha denunciat el president de la DO de la zona, Joan Arrufí. «No es pot aguantar més (...) Les promotores ofereixen un preu per hectàrea que equival a la quota de 30 anys, és irresistible per un pagès dir que no», ha afegit.A la Terra Alta s'han reprès les mobilitzacions contra la massificació energètica davant la imminent construcció de dos parcs eòlics a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. Davant la inacció i «falta de voluntat política» perquè el nou decret d'emergència climàtica tingués efectes retroactius per aturar aquestes centrals, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, l'Ateneu Social la Pastor, la DO Terra Alta, Unió de Pagesos i desenes de representants del món civil i econòmic de la comarca s'han concentrat aquest dimecres a les portes del Consell Comarcal per anunciar «el trencament» del front comú que es forjar l'any 2019, amb una moció unitària contra la massificació eòlica.