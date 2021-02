Ábalos descarta prorrogar les concessions de l'AP-7, l'AP-2 i la C-33

«Jurídicament no és possible allargar aquestes concessions» perquè «els requeriments jurídics a nivell europeu no permeten allargar la pròrroga» i en tot cas «mantenir els peatges ens portaria a una nova licitació, però no a una pròrroga» de les concessions actuals, ha dit.Segons Ábalos, el seu executiu no és procliu a aquesta pròrroga ni a noves concessions perquè ha de promoure «la igualtat al territori» i que no hi hagi «greuge territorial». «Les concessions que acaben passen a formar part de les vies d'alta capacitat de l'Estat», ha sentenciat. En tot cas ha admès que el manteniment d'aquestes vies tindrà un cost important per a l'Estat «i ens hem de plantejar com financem aquest ús».