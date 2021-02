Torna el tradicional caramel de Dijous Gras de Valls

«N'anirem fent en funció del que anem venent», explica a l'ACN Montserrat Santacana, mestressa de la pastisseria Santacana, on enguany elaboren uns 3.000 caramels. El caramel de Dijous Gras és una tradició que es manté any rere any, que no se sap a quan es remunta, ni d'on ve. Roger Vallvè, propietari de la pastisseria Valls, fundada l'any 1901, recorda que ell n'ha vist fer tota la vida, i que el seu rebesavi ja en produïa.En aquesta pastisseria enguany n'han fet 2.000 i escaig, quan sempre n'elaboraven més de 3.000, és a dir, més d'un 50% menys. Tot i que la fórmula és ben senzilla, elaborar aquest dolç de forma cilíndrica suposa un lent procés artesanal. La mescla calenta s'estén sobre una taula, se'n fan tires llargues i es van tallant trossets -fins a un centenar per tirada. Embolicat amb paper vegetal o cel·lofana, es ven a un preu que ronda l'euro.El Dijous Llarder o Dijous Gras és el primer dia del Carnaval. I el caramel vermell serveix per donar el tret d'inici a la festivitat. Aquest dijous es considera el dia fort de vendes -dia que els centres escolars proposen a la canalla que en portin-, tot i que ja fa entre dues i tres setmanes que se'n poden comprar. A més, les pastisseries de Valls oferiran aquest dolç dues setmanes més, depenent del ritme de vendes amb la pandèmia.