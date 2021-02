Retrats amb cullera de fusta

El fotògraf Pepo Argilaguet exposa 'Una cullerada d'art' al Museu de les Tres Eres de Cambrils

Actualitzada 08/02/2021 a les 22:02

Aquest dissabte, 6 de febrer, s'ha inaugurat a la sala d'exposicions del Molí de les Tres Eres de Cambrils la mostra Una cullerada d'art. Es tracta d'un recull de fotografies que ens mostren una vintena de creadors de Cambrils amb una cullera de fusta que ells mateixos han intervingut artísticament.

Tot plegat és fruit de la fusió de dues propostes. D'una banda, la intervenció artística sobre un estri tan culinari com una cullera de fusta. La cullera és l'element distintiu de la Biennal d'Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils, i amb motiu de l'edició de 2020, 21 artistes de Cambrils van decorar aquest element aportant la seva creativitat a la Biennal.

Aquestes culleres es van poder veure conjuntament en una instal·lació artística al Centre Cultural de Cambrils durant la celebració de l'activitat Tallers Oberts el passat mes de desembre. Posteriorment, tots els artistes participants van ser immortalitzats pel fotògraf Pepo Argilaguet, que va captar el resultat de cada intervenció en unes imatges que uneixen l'artista amb la seva obra.

El treball d'Argilaguet ens mostra els creadors, que pertanyen a àmbits com la pintura, la ceràmica, la música, la dansa, la joieria o el disseny gràfic entre altres, amb la seva cullera de fusta, en una col·lecció de retrats que tenen en comú alguna cosa més que aquest estri. Així ho detalla el mateix fotògraf: «Els vaig plantejar que vinguessin amb la roba de treballar. Després, vaig plantejar els retrats usant la mateixa llum per a tots els artistes i amb una edició posterior igual per a tots, però treballant cada artista segons el seu tarannà».

Argilaguet és un fotògraf freelance que compagina el treball professional amb la fotografia d'autor i la formació. Imparteix tallers de fotografia sense deixar de treballar en noves exposicions i projectes personals en el camp de la fotografia d'autor, a més d'impartir conferències sobre aquest camp en diferents escoles d'art del territori. El fotògraf, que fa set mesos que va traslladar el seu estudi de Tarragona a Cambrils, explica que aquesta feina va ser també una bona oportunitat per conèixer els artistes locals. Una coneixença que, d'una manera subtil, l'ha ajudat a l'hora de fer els retrats. «Em considero un retratista», assegura, tot explicant que «el que feien els retratistes abans de començar una sessió amb un model era fer un cafè o tenir una xerrada que li permetés estudiar els gestos de la persona i, a partir d'aquí, aconseguir una pose natural en el retrat i també que la persona se sentís més còmode a l'hora de treballar». «Així ho vam fer, i ens ho vam passar molt bé», admet Argilaguet.

L'exposició Una cullerada d'art es podrà visitar fins al 6 de juny. L'accés a la sala és lliure però l'aforament és limitat al 50%. L'horari d'obertura és els dissabtes d'11 h. a 14 h. i de 17 h. a 20 h., i els diumenges i festius d'11 h. a 14 h.